В Украине отложили введение РРО: опубликовано поименное голосование

На сайте Верховной Рады опубликовали поименное голосование по компромиссный законопроект №4439-д, который на год откладывает внедрение кассовых аппаратов (РРО) для бизнеса.

"За" проголосовали 319 нардепов, "против" – один. Четверо воздержались, еще 27 избранников не голосовали.

Примечательно, что единственным нардепом, который высказался против этого документа, стал представитель фракции "Слуги народа" Александр Качура. Еще трое членов пропрезидентской фракции воздержались от голосования, пятеро – не голосовали.

Также воздержалась от голосования нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская. 16 представителей этой фракции не голосовали за документ.

От "Европейской солидарности" за законопроект не голосовали два нардепа – Андрей Парубий и Мустафа Джемилев.

Почти единогласно за документ проголосовали внефракционные нардепы и представители "Голоса".

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