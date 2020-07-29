В Украине одновременно подешевели доллар и евро: курс валют на 29 июля

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:41, 29.07.2020

Официальный курс доллара в среду, 29 июля, снизился и установился на уровне27,68 грн (-7 коп.). Также подешевел евро – до 32,45 грн (-15 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 29 июля

  • 100 долларов США – 2768 грн;

  • 100 евро – 3245 грн.

Курс валют 29 июля
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,52 грн/$

  • Продажа – 27,80 грн/$

Курс валют 29 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,99 грн/€

  • Продажа – 32,59 грн/€

Курс валют 29 июля
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,63 грн/$

  • Продажа – 27,74 грн/$

Курс валют 29 июля
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,43 грн/€

  • Продажа – 32,55 грн/€

Курс валют 29 июля
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,68 грн/$

  • Продажа – 27,74 грн/$

Курс валют 29 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,22 грн/€

  • Продажа – 32,34 грн/€

Курс валют 29 июля
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 28 июля, не изменился, оставшись на уровне понедельника – 27,75 грн. А вот евро подорожал – до 32,60 грн (+38 коп.).

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