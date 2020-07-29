В Украине одновременно подешевели доллар и евро: курс валют на 29 июля

В Украине подешевели доллар и евро. Коллаж Обозревателя

Официальный курс доллара в среду, 29 июля, снизился и установился на уровне – 27,68 грн (-7 коп.). Также подешевел евро – до 32,45 грн (-15 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 29 июля

100 долларов США – 2768 грн;

100 евро – 3245 грн.

Курс валют 29 июля НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,52 грн/$

Продажа – 27,80 грн/$

Курс валют 29 июля Минфин

Евро:

Покупка – 31,99 грн/€

Продажа – 32,59 грн/€

Курс валют 29 июля Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,63 грн/$

Продажа – 27,74 грн/$

Курс валют 29 июля kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,43 грн/€

Продажа – 32,55 грн/€

Курс валют 29 июля kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,68 грн/$

Продажа – 27,74 грн/$

Курс валют 29 июля Минфин

Евро:

Покупка – 32,22 грн/€

Продажа – 32,34 грн/€

Курс валют 29 июля Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 28 июля, не изменился, оставшись на уровне понедельника – 27,75 грн. А вот евро подорожал – до 32,60 грн (+38 коп.).