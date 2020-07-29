В Украине одновременно подешевели доллар и евро: курс валют на 29 июля
В Украине подешевели доллар и евро. Коллаж Обозревателя
Официальный курс доллара в среду, 29 июля, снизился и установился на уровне – 27,68 грн (-7 коп.). Также подешевел евро – до 32,45 грн (-15 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 29 июля
100 долларов США – 2768 грн;
100 евро – 3245 грн.
Курс валют 29 июля НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,52 грн/$
Продажа – 27,80 грн/$
Курс валют 29 июля Минфин
Евро:
Покупка – 31,99 грн/€
Продажа – 32,59 грн/€
Курс валют 29 июля Минфин
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,63 грн/$
Продажа – 27,74 грн/$
Курс валют 29 июля kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,43 грн/€
Продажа – 32,55 грн/€
Курс валют 29 июля kurs.com.ua
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,68 грн/$
Продажа – 27,74 грн/$
Курс валют 29 июля Минфин
Евро:
Покупка – 32,22 грн/€
Продажа – 32,34 грн/€
Курс валют 29 июля Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 28 июля, не изменился, оставшись на уровне понедельника – 27,75 грн. А вот евро подорожал – до 32,60 грн (+38 коп.).