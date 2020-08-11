В Украине одновременно подешевели доллар и евро: курс валют на 11 августа

Официальный курс доллара во вторник, 11 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А курс евро снизился сразу на 24 копейки – до 32,46 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 11 августа

1 доллар США – 27,60 грн

1 евро – 32,26 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют 11 августа НБУ

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,48 грн/$ (-2 коп.)

Продажа – 27,73 грн/$ (0 коп.)

Курс валют 11 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,15 грн/€ (-2 коп.)

Продажа – 32,66 грн/€ (-3 коп.)

Курс валют 11 августа Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,58 грн/$

Продажа – 27,66 грн/$

Курс валют 11 августа kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,39 грн/€

Продажа – 32,48 грн/€

Курс валют 11 августа kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,60 грн/$

Продажа – 27,63 грн/$

Курс валют 11 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,32 грн/€

Продажа – 32,40 грн/€

Курс валют 11 августа Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в понедельник, 10 августа, снизился на 3 копейки и установился на уровне 27,64 грн. Такжи снизился евро – до 32,68 грн (-11 коп.).