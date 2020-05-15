"В Украине один из самых низких тарифов": Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

В Украине один из самых низких тарифов на электроэнергию для промышленности и потребителей, а "Энергоатом" продает её фактически в убыток.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявила исполнитель обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец. Она продемонстрировала график, согласно которому, в Украине тариф для бизнеса и промышленности в 1,5 раза меньше, чем средний по Европе. Для населения эта цифра и вовсе самая низкая по региону и в 4 раза меньше средней.

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию Скриншот из видео

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию Скриншот из видео

Также она заявила, что в Украине не ограничивают дешевую атомную генерацию. по её словам, НАЭК "Энергоатом" обязали продавать 85% электроэнергию по 57 копеек, что не покрывает даже топливные расходы компании.

"Я уже не говорю про операционные затраты, ремонты, зарплаты и так далее. Те 15%, которые остаются у "Энергоатома", они должны продать на бирже и заработать себе деньги, чтобы покрыть свои затраты", – заявила она.

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию Скриншот из видео

Кроме того, эта цена не включает в себя выведение атомных блоков из эксплуатации – процедуру, которую необходимо будет начать через 10-15 лет. По её словам, на это нужно примерно 200 миллиардов гривен, а в распоряжении государства есть только 5 миллиардов.

"Мы это кому откладываем? Детям или внукам? Уже через 10-15 лет мы будем вынуждены начать процедуру выведения блоков из эксплуатации. Все парламенты откладывали эту проблему. Дешевая атомная генерация – это манипуляция, её нет. Мы просто себе не говорим то, сколько она стоит на самом деле", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минэнерго рассказали, как будут выводить украинскую энергетику из кризиса.