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16 мая • обновлено в 01:48
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"В Украине один из самых низких тарифов": Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

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В Украине один из самых низких тарифов на электроэнергию для промышленности и потребителей, а "Энергоатом" продает её фактически в убыток.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявила исполнитель обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец. Она продемонстрировала график, согласно которому, в Украине тариф для бизнеса и промышленности в 1,5 раза меньше, чем средний по Европе. Для населения эта цифра и вовсе самая низкая по региону и в 4 раза меньше средней.

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

Скриншот из видео

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

Скриншот из видео

Также она заявила, что в Украине не ограничивают дешевую атомную генерацию. по её словам, НАЭК "Энергоатом" обязали продавать 85% электроэнергию по 57 копеек, что не покрывает даже топливные расходы компании.

"Я уже не говорю про операционные затраты, ремонты, зарплаты и так далее. Те 15%, которые остаются у "Энергоатома", они должны продать на бирже и заработать себе деньги, чтобы покрыть свои затраты", – заявила она.

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

Ольга Буславец развенчала популярные мифы про электроэнергию

Скриншот из видео

Кроме того, эта цена не включает в себя выведение атомных блоков из эксплуатации – процедуру, которую необходимо будет начать через 10-15 лет. По её словам, на это нужно примерно 200 миллиардов гривен, а в распоряжении государства есть только 5 миллиардов.

"Мы это кому откладываем? Детям или внукам? Уже через 10-15 лет мы будем вынуждены начать процедуру выведения блоков из эксплуатации. Все парламенты откладывали эту проблему. Дешевая атомная генерация – это манипуляция, её нет. Мы просто себе не говорим то, сколько она стоит на самом деле", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минэнерго рассказали, как будут выводить украинскую энергетику из кризиса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Ольга Буславец Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Энергетика
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