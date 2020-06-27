В Украине обрушилось производство: экс-министр финансов спрогнозировала падение ВВП

Экономика Украины в 2020-м может упасть на 8-10%, уже сейчас на это указывает масштабный спад производства и сокращения доходов целого ряда сфер.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучила бывший министр финансов Оксана Маркарова (работала при двух премьерах и была уволена несколько месяцев назад). И вот почему:

за время карантина уже упали целые сферы (транспорт потерял 22,2% в марте и 42,2% в апреле), торговля за апрель упала на 12,3%, промышленное производство – на 16,2%. Майские цифры, уверена Маркарова, будут лучше, но незначительно.

послабления карантина вернуло часть бизнеса "в игру", но сам карантин пережили не все;

до сих пор нет точных оценок, как долго продлится пандемия и что будет во время второй волны.

"Правительство и парламент приняли ряд инициатив, но они не оказывают существенной поддержки и для бизнеса, и для граждан, потерявших работу. Возможно, готовятся какие-то новые инициативы, о которых мне неизвестно", – говорит Маркарова.

Маркарова советует готовиться к более глубокому падению, чем ожидаемые Кабмином минус 5% ВВП. "Я верю, что точкой роста могут быть инвестиции", – говорит экс-министр.

Полный карантин будет губительным для экономики. С этим соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. Сейчас Кабмину нужно делать максимум, чтобы восстановить работу бизнеса и обеспечить украинцев рабочими местами. А еще месяц-два жесткого карантина от вируса не спасут, только отсрочат заражение, добавляет аналитик Максим Пархоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.