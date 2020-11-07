В Украине наполнить бюджет хотят за счет инфляции, – экс-министр экономики

В Украине в проект бюджета на 2021 год заложили высокий уровень инфляции, возможно, для того, чтобы получить выше доходы. Чем выше цены и обороты, тем больше налогов можно получить.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL озвучил бывший министр экономики Украины Павел Кухта. "В бюджет заложен высокий показатель инфляции (на уровне 7,3%,– Авт.), выше, чем другие прогнозы. Это может быть сделано для того, чтобы получить выше доходную базу. Но если инфляция будет меньше – бюджет получит меньше доходов. Также в бюджете заложены некоторые предпосылки к улучшению администрирования налогов и, соответственно, поступлений. Это предусматривает законодательные изменения, которые, к слову, Рада уже не поддержала. За счет таких улучшений должны были увеличиться поступления, значит, доходная база дополнительно завышена", – сказал он.

Дефицит госбюджета немного уменьшился по сравнению с текущим годом. Если на 2020-й эго заложили на уровне 7,5% от ВВП, то в 2021-м – 6%.

"Нормальный дефицит госбюджета – это максимум 3% от ВВП. – утверждает руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак. – В прошлые годы (в правительстве Владимира Гройсмана. – Авт.) Министерство финансов сводило дефицит до 2% ВВП. Сейчас мы говорим о цифре в три раза больше. И этот дефицит будет финансироваться за счет увеличения государственного долга".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны в первом чтении. В проекте бюджета Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды и инфраструктуру, медицину, спорт.