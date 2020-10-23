В Украине на таможне накануне выборов устроили грандиозный передел: документы

В Украине сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти. Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того, чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.

Из ведомства уволили ряд руководителей, а на их место уже начали назначить новых людей. Документы с приказами попали в распоряжение OBOZREVATEL. Среди них решения об увольнении руководителей Киевской, Волынской, Буковинской таможен (освободили от должностей Сергея Сличко, Игоря Висьтака, Юрия Терещука).

Кроме того, сам Павловский перед своим назначением снял с должности руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика. Как поясняют источники OBOZREVATEL, таким образом кураторы направлений "передают друг другу приветы", в то время как таможня остается без руководителей в важных регионах.

Чем новый глава таможни Ентис лучше Павловского – загадка. Причем новый "главный таможенник" едва может считаться экспертом в этой сфере. Ентис занимал должность замглавы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП "Прозорро".

Что о нем известно

Ентис ранее был руководителем IT-отдела проекта государственных закупок ProZorro. К слову, это связывает его с Нефедовым, который был одним из идеологов системы закупок.

Евгений Ентис женат, вместе с женой Яной воспитывают сына Давида и дочь Арину. Согласно декларации, проживают в Вишневом Киево-Святошинского района.

Также в своей декларации за 2019 год он указал зарплату, полученную по месту работы в ООО "Прозорро" на сумму 1 млн 324 тысяч гривен. То есть чуть больше 100 тыс. гривен в месяц.

Впоследствии он бросил работу в ProZorro и занимался предпринимательской деятельностью, пока в 2020 году его назначили заместителем руководителя Гостаможенной службы.

Напомним, Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины 24 апреля. Временно исполняющим обязанности руководителя назначили Михаила Титарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.

Чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

21 октября Пудрика уволили с должности.