В Украине в ближайшее время может подешеветь доллар: аналитики дали прогноз

Курс доллара в Украине имеет все шансы на уверенное снижение. Опрошенные аналитики озвучивают достаточно широкий коридор в 26,5-26,8 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Напомним, курс НБУ на 30 июня установился на отметке 26,69 грн.

В частности, по прогнозу руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, гривня будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$.

Коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб озвучивает более благоприятный для гривни сценарий: наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках – примерно 26,5-26,7 грн", – рассказывает Иосуб.

По данным Минфина, в мае государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%, до $82,12 млрд. Колебания на валютном рынке в мае были минимальными, поэтому их влияние на состояние госдолга оказалось незначительным. В мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на более $1 млрд. Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание – 12,7 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.