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25 января • обновлено в 11:26
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В Украине массово закрыли отделения банков: число сократилось в разы

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В Украине с 2008 года количество банковских отделений сократилось с 21 089 до 8 002. Только за 2019-го банки закрыли 507 отделений.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины. Больше всего отделений закрыл "Ощадбанк" – с более шести до 2,7 тысяч отделений. У ПриватБанка осталось 1928 отделений.

В Украине массово закрыли отделения банков: число сократилось в разы

flickr.com

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Главная причина такой ситуации – закрытие банков (а вместе с тем и их отделений) и глобальная тенденция цифровизации услуг. Украинцы, как и клиенты банков по всему миру, перестают ходить в отделения, а пользуются банковскими отделениями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

  • В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Тег
банк
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