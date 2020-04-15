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15 апреля • обновлено в 09:48
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В Украине курс доллара развернулся на 180 градусов: сколько стоит валюта

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В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне 15 апреля составил 27,09 грн/$, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, впервые за неделю курс развернулся на 180 градусов и перешел к росту. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 15 апреля

Доллар США – 27,09 грн

Евро – 29,70 грн

Курс доллара

Курс доллара

НБУ

Отметим, что ситуация на валютном рынке резко изменилась и гривня начала укрепляться после принятия Верховной Радой закона о рынке земли и законопроекта о банках в первом чтении.

Впрочем, по мнению аналитиков, доллара по 26 грн в ближайшем будущем ждать не стоит.

Справка: курс доллара начал расти несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс вырос на 10-20 коп./$ по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,5 грн/$, а покупают по 27,2 грн/$.

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках

Скриншот

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс на межбанке

В ходе торгов доллар незначительно подорожал и на межбанке. Валюту продают за 27,24 грн, а покупают за 27,22 грн.

Курс доллара

Курс доллара

Курс на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,35 грн

Продажа – 27,4 грн

Курс в обменниках

Доллар

Покупка – 27,2 грн

Продажа – 27,5 грн

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 14 апреля составил 27,04 грн/$, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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