В Украине курс доллара развернется на 180 градусов: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может потерять в цене около 20 копеек и опуститься до 28,2 грн/$. Одна из причин – рекордное падение американской валюты на международном рынке. С другой же стороны, на фоне новостей о возможном ужесточении карантина импортеры уменьшили аппетиты и покупают меньше долларов.

О том, как и почему может изменится курс валют в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

В ближайшее время доллар может подешеветь с 28,5 до 28,2 грн/$, рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,2 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,2/28,4 грн", – спрогнозировал эксперт.

Последние несколько недель доллар плавно дорожал, а Нацбанк не спешил менять тенденцию. Чем дороже стоит американская валюта, тем выше поступления в бюджет и тем легче выполнить план поступлений в казну. А с этим у Минфина есть серьезные проблемы.

Сейчас же гривня укрепляется на фоне усиления оптимистичных настроений на рынке. Аппетит к рисковым активам растет благодаря надеждам на скорое улучшение эпидемиологической обстановки. Дело в том, что в Великобритании уже одобрили вакцину от коронавируса от Pfizer и планируют начать ее использование с начала следующей недели. В США надеются получить соответствующее одобрение от регуляторов к середине декабря.

Курс доллара в Украине снизится

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер считает, что доллар может подешеветь на рынке до 28,2 грн/$. "В качестве дополнительного позитива стоит упомянуть возобновление переговоров между демократами и республиканцами в США касаемо очередных фискальных стимулов размером в 908 млрд долларов", – поясняет эксперт.

Высокая вероятность нового раунда поддержки американской экономики с одной стороны увеличивает шансы на более быстрое восстановление глобального ВВП, а с другой – мотивирует инвесторов продавать доллары и перекладывать капитал в более доходные инструменты развивающихся стран. Дело в том, что в условиях падения бюджетных поступлений подобные стимулы возможны только за счет роста долговых обязательств.

Стоит ли продавать или покупать валюту?

Несмотря на снижение курса, вероятно, стоимость доллара в ближайшее время будет колебаться возле уже привычных отметок. Заработать на колебании валют не всегда удается даже тем, кто профессионально работает на финансовом рынке.

Украинцы же в случае, если нужна валюта, в лучшем случае могут снизить риски. Например, покупать небольшими порциями каждый месяц. А если нужно продать большую сумму, наоборот, продавать ровными порциями.

При этом определенные закономерности сохраняются. Чем выше активность импортеров, тем дороже доллар. Поэтому в отопительный сезон, когда валюту тратят на покупку газа, американская валюта в Украине дорожает. С другой же стороны, когда больше зарабатывают экспортеры, доллар дешевеет. Поэтому летом, когда аграрии продают за границу зерно, гривня укрепляется.

Слишком дешевый доллар может даже навредить. Так было в 2019-м, когда из-за снижения доллара до отметки ниже 25 грн/$, таможня полностью провалила план по наполнению бюджета. С другой же стороны, резкое подорожание доллара приводит к росту цен (примерно четвертая часть потребительской корзины украинской семьи – импорт).

Уже несколько лет в Украине курс доллара формируется на основе рыночных условий. Задача Национального банка – сглаживать колебания. Поэтому, несмотря на необходимость наполнить бюджет, пока есть независимость НБУ – резкого подорожания доллара не будет.