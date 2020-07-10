В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: прогноз валют

В Украине курс доллара до 17 июля пробьет психологическую отметку и подешевеет с 27,05 до 26,7-26,9 грн/$.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – прогнозирует эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще рос, а на других сегментах доллар снизился на 0,2-1,1%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,77 грн до 26,95 грн (+0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,22/27,25 до 26,93/26,96 (-1,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,90/27,24 до 26,84/27,07 (-0,2%/-0,6%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,3% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

"Для выполнения условий текущей программы stand-by и получения оставшегося финансирования Украина должна сохранить текущую модель управления центробанком и не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса, заявил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. По его словам, программа базируется на этих параметрах. МВФ убежден, что текущая модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", – добавляет Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.