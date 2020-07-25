В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара до конца июля может подорожать с 27,88 до 28,45 грн/$. При этом при благоприятных условиях американская валюта может подешеветь до 27,65 грн/$.

Такой комментарий OBOZREVATEL озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Доллар США на финальной неделе июля может оставаться в пределах 27,65-28,45 грн (официальный курс 24 июля составляет 27,88 грн). Евро проторгуется в диапазоне 32,00-33,00 грн", – рассказывает аналитик. Всего аналитик называет несколько причин для такой тенденции:

Осторожное отношение к новому главе НБУ Кириллу Шевченко. Пока участники рынка не уверены, по какому пути пойдет глава регулятора, будет ли удерживать курс доллара.

Второй рычаг давления на гривню – психологический. На рынке и в кулуарах продолжают обсуждать бюджетный ориентир на 2020 год на уровне 30 грн за доллар.

"Курс явно движется в эту сторону, но что с ним будет дальше? Достаточно ли "комфортно" будет экономике при такой стоимости доллара и поможет ли это восстановлению экономической системы после коронавируса? Не помешает ли привлечению внешних кредитов и не ухудшит ли инвестиционную привлекательность Украины? Ответы на эти вопросы должны прозвучать на уровне власти, а пока их нет, валютный сектор "нервничает" и "уклоняется" от рисков", – отмечает аналитик.

Внешний фон для гривни сейчас особой угрозы не несет, но если на глобальных рынках капитала начнутся распродажи (сигналы относительно этого присутствуют), валюта Украины тоже попадет в общий "поток пессимизма".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.