В Украине курс доллара приблизится к психологической отметке: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до 24 апреля снизится на 10-15 коп. и вплотную приблизится к отметке 27 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1-27,4 грн", – прогнозирует Иосуб.

Как пояснила замглавы НБУ Екатерина Рожкова на своем брифинге, в апреле на валютном рынке страны психологические настроения сменились экономическими расчетами. Она отметила, что по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, и сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, почти вернувшись к уровням начала года.

"В то же время для того, чтобы пройти с наименьшими потерями новы испытания, Украине крайне необходима поддержка доноров, международных партнеров, в первую очередь МВФ", – рассказывает Иосуб.

Отметим, официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,20 грн до 27,20 грн (+0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,25-27,28 до 27,11-27,15 (-0,5%).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.