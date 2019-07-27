В Украине курс доллара опустился до рекордной отметки: сколько стоит

В Украине курс доллара 27 июля в обменниках составил 25,2/25,6 грн/$. За сутки валюта подешевела на 15-18 коп./$.

Об этом говорится в данных валютных обменниках. Стоимость доллара уже достигла минимальной за два года отметки. Гривня продолжает постепенно укрепляться.

На наличном рынке курс доллара снижался с 19 июля. На межбанке доллар снижался до 15 июля, а в четверг в первой половине дня взял паузу и оставался вблизи уровней предыдущего дня. Однако благоприятная внешняя конъюнктура будет способствовать в ближайшее время дальнейшему укреплению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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