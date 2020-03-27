В Украине курс доллара достигнет новой отметки, спасти может МВФ: прогноз аналитика

В Украине курс доллара в первую неделю апреля вырастет до 28,5 грн/$ (справочный курс 27 марта составляет 28,14 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Андрей Шевчишин. "Вероятно, гривня продолжит находиться под давлением, пока не разрешится вопрос дальнейшего сотрудничества с МВФ. В таких условиях курс может снизиться до 28,5 гривен за доллар, если паника будет нарастать и дальше", – прогнозирует эксперт.

При этом НБУ фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. Вместе с тем, позитивной новостью для гривни стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Курс доллара

"Негативное влияние от карантина и остановки деловой активности по всей стране начинает разрастаться. Бюджет недополучил в марте 35% от плановых поступлений и ситуация только ухудшается. Финансировать дефицит придется за счет эмиссии либо внешних заимствований, поэтому сотрудничество с МВФ так критически сейчас важно. С другой стороны, население и компании исчерпывают лимит ликвидности для покупки валюты, а малые и средние компании и вовсе остановили деятельность", – прогнозирует аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 26 марта составил 27,95 грн/$. Он повысился на 18 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 16 копеек – до 30,26 грн.

Владельцы пунктов обмена валюты в Киеве говорят, что у них хватает и долларов, и евро. Правда, люди в основном валюту не покупают, а продают – меняют небольшие суммы на гривни.

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