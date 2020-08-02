В Украине изменится курс доллара: аналитики озвучили новую стоимость

В Украине в первую неделю августа курс доллара может снизиться на 15-20 коп. После политической нестабильности и смены главы НБУ ситуация на валютном рынке нормализовалась. Еще с 27 июля иностранцы перестали активно продавать валюту, а Минфин успешно разместил евробонды.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара

Еще на прошлой неделе в НБУ поясняли, что подорожание доллара произошло из-за психологического фактора. Участники рынка испугались резкой девальвации и начали активно покупать валюту "пока не подорожала", тем самым сами же спровоцировали рост цен в обменниках.

"Среди факторов, способстсующих стабилизации курса, можно выделить отмеченное с 27 июля резкое снижение продаж ОВГЗ нерезидентами. Однако на рынок продолжает давить ликвидность полученная от погашения гривневых облигаций, а также придерживание валюты со стороны экспортеров", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.

Один из факторов, который может спровоцировать подорожание доллара: на следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок. "Участники рынка находятся в ожидании новостей от НБУ по кадровым решениям, что также влияет на настроения", – поясняет эксперт.

Новостной фон относительно нейтральный, однако негативом остаются высокие уровни заражения Covid-19. Также стало известно, что группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов Украине на военную помощь.

"Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 грн/$", – прогнозирует аналитик. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что в сложившейся ситуации стоит ожидать укрепления гривни с 27,7 до 27,4/27,6 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – прогнозирует Иосуб.

Каким будет курс доллара в ближайшие год

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн за доллар, на конец года – 28,8 грн. Такие ожидания Минэкономики заложило в проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 – 2023 годы. В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 грн за доллар в среднем за год и 29,3 грн за доллар на конец следующего года.

"Начиная с 2021 года прогнозируются дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для стабильного экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности", – говорится в пояснительной записке к документу.

Динамика ВВП:

2021 год – 4,6%;

2022 год – 4,3%;

2023 год – 4,7%.

Как уже писал OBOZREVATEL, Минэкономразвития прогнозирует, что в 2020-м экономика упадет на 4,8%. То есть к докризисному уровню мы сможем вернуться только в 2022-м. И это еще относительно позитивный прогноз. К примеру, бывшая министр финансов Оксана Маркарова предположила, что падение может составит и до 10%. Она объяснила такие оценки стремительным падением производства.

"Без срочных шагов по поддержке бизнеса/привлечения инвестиций падение может составить 8-10% в 2020 году, и вот на чем оно основано", – пояснила министр.

А вот оценки Нацбанка и его планы снизить инфляцию до уровня менее 5% Кабмин фактически проигнорировал. Пока представители регулятора убеждают, что пересмотр этого показателя можно производить только в сторону уменьшения, Министерство развития экономики строит собственную картину.