В Украине изменили условия льготного кредитования – Ковалив

В Украине программа государственного кредитования "5-7-9%" на время карантина дает возможность получить отсрочку до 9 месяцев для возврата кредита или его части.

Об этом замглавы Офиса президента Юлия Ковалив Заявила в интервью "Укринформ"."Украинские банки получили более 17 000 заявок. Уже выдано кредитов на почти 240 млн грн. А количество банков, которые будут давать такие кредиты, в ближайшее время возрастет до 20", – пояснила Ковалив.

Сегодня "5-7-9%" – это не только стимул для бизнеса. Это может стать одним из методов помощи предпринимателям, которые имеют существенные убытки из-за карантинных ограничений.

"Кроме того – это наша возможность уменьшить уровень безработицы. Мы даем кредит бизнесу, бизнес дает новые рабочие места, или сохраняет существующие. 15 апреля правительство расширило возможности программы. Увеличена максимальная сумма кредита с 1,5 до 3 миллионов гривен. Доработаны условия программы, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на малых и средних предпринимателей", – пояснила Ковалив.

Как сообщал OBOZREVATEL, введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

В Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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