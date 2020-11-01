В Украине из-за коронавируса подорожает доллар: сколько будем платить за валюту

В Украине на фоне ужесточения карантина и роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в первую неделю ноября курс доллара увеличится на 10-25 копеек и достигнет отметки в 28,5 грн/$.

Подробнее о том, как и почему будет меняться стоимость валюты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Девальвация национальной валюты продолжится, уверен аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Одна из причин – экспортеры получили от Казначейства 5,6 млрд гривен возмещения НДС. Единая европейская валюта "проседает" по причине своего глобального ослабления на международных рынках.

"По паре доллара/гривня ожидаю продолжения роста до уровня 28,48. Евро против гривни будет торговаться в ценовом канале 33,25-33,55", – прогнозирует аналитик. Волатильность на фондовых площадках растет в преддверии выборов в США, которые должны состояться 3 ноября. Участники рынка нервничают из-за возможных проблем с признанием итоговых результатов голосования: многие американцы будут голосовать по почте, вследствие чего возможны взаимные обвинения в фальсификации.

Что будет влиять на курс доллара:

экспортеры получили возврат НДС (полученную гривню продают и покупают доллары);

инвесторы опасаются из-за последних решений Конституционного суда, которые остановили антикоррупционную реформу;

коронавирус распространяется быстрыми темпами по всей Европе.

Ситуацию ухудшает сложная эпидемиологическая обстановка. Во Франции и Германии было принято решение повторно ввести карантинные ограничения. Словом, ситуация начинает напоминать февраль-март текущего года, и также как и тогда спрос на доллар, в качестве актива-убежища, вновь начинает расти.

Причем, достается не только валютам развивающихся стран: индекс доллара – отношение "американца" к корзине валют из евро, иены, фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, также активно растет. Вероятнее всего, аппетит к риску будет оставаться на низком уровне до объявления окончательных итогов голосования в США, но и после этого коронавирус продолжит оказывать давление на региональные валюты.

"По всей видимости, объем украинского экспорта в октябре растет недостаточно быстро, чтобы компенсировать высокие объемы покупки доллара: в сентябре он вырос с 4,48 млрд долларов до 4,7 млрд долларов. Ожидаем курс вблизи 28,45 грн за доллар", – добавляет в комментарии OBOZREVATEL аналитик Телетрейд Сергей Родлер.

Умеренный рост курса доллара к гривне ожидает и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн", – прогнозирует он.

Более позитивный прогноз озвучивает коллега Иосуба из Forex Club Андрей Шевчишин. По его оценкам, в ближайшее время гривня несколько подешевеет и будет стремиться к отметке 28,5 грн/$.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюта в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

В прошлом году для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

Открытие интернет-карты бесплатное, также не нужно платить комиссию при пополнении. Так, чтобы купить доллары, нужно просто перевести определенную сумму со своей карты с нацвалютой на долларовую. Конвертация произойдет автоматически.