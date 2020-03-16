В Украине из-за коронавируса может вырасти доллар: названа возможная стоимость

Курс доллара в Украине в ближайшее время может преодолеть отметку в 26 грн/$. Причина – в повышенном спросе из-за коронавируса.
Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дали финансовые аналитики. По их мнению, уже до 22 марта курс может достичь отметки в 26,5 грн/$. К угрозе начала масштабного мирового кризиса, обвалу цен на нефть и COVID-19 добавился еще один фактор. НБУ 12 марта принял решение снизить учетную ставку с 11 до 10%. А это означает, что упадет доходность от украинских ценных бумаг (ОВГЗ). Иностранцы будут еще меньше их покупать, значит, снизится приток валюты.
Курс доллара
Прогнозы курса доллара:
26,4 грн/$ – такой прогноз ожидают в "Альпари". "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2-26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,4 грн", – уверен старший аналитик Вадим Иосуб.
26,54 грн/$ – считают в Forex Club. "Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 грн/$", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Андрей Шевчишин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.
Во время карантина в Украине из-за пандемии COVID-19, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.
71-летняя зараженная коронавирусом жительница Радомышля в Житомирской области, которая недавно вернулась из Польши, скончалась.
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