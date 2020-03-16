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16 марта • обновлено в 10:19
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В Украине из-за коронавируса может вырасти доллар: названа возможная стоимость

3.7т
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Курс доллара в Украине в ближайшее время может преодолеть отметку в 26 грн/$. Причина – в повышенном спросе из-за коронавируса.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL дали финансовые аналитики. По их мнению, уже до 22 марта курс может достичь отметки в 26,5 грн/$. К угрозе начала масштабного мирового кризиса, обвалу цен на нефть и COVID-19 добавился еще один фактор. НБУ 12 марта принял решение снизить учетную ставку с 11 до 10%. А это означает, что упадет доходность от украинских ценных бумаг (ОВГЗ). Иностранцы будут еще меньше их покупать, значит, снизится приток валюты.

Курс доллара

Курс доллара

Прогнозы курса доллара:

  • 26,4 грн/$ – такой прогноз ожидают в "Альпари". "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2-26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,4 грн", – уверен старший аналитик Вадим Иосуб.

  • 26,54 грн/$ – считают в Forex Club. "Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 грн/$", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар
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Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
Вырасти доллар или рухнуть МОЩЩНО гривна?
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