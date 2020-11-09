В Украине хотят взвинтить цены, а стране грозит эмиссия гривни: экс-министры о проекте бюджета-2021

В Украине проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "слишком оптимистичного" прогноза роста ВВП, чересчур высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.

Такое мнение в комментариях OBOZREVATEL высказали бывшие министры и экономические эксперты. Подробнее о том, чего ждать от бюджета страны на следующий год – читайте в материале.

Самые важные показатели бюджета – это доходы и расходы. На следующий год доходы бюджета предусмотрели на уровне 1 трлн 91 млрд грн, а расходы – 1 трлн 351 млрд грн. Традиционно расходы бюджета превышают доходы, в этот раз на 270 млрд грн. Экс-министр экономического развития Павел Кухта уверен – дефицит будет еще больше.

"В бюджет заложен высокий показатель инфляции (на уровне 7,3%,– Авт.), выше, чем другие прогнозы. Это может быть сделано для того, чтобы получить выше доходную базу. Но если инфляция будет меньше – бюджет получит меньше доходов. Также в бюджете заложены некоторые предпосылки к улучшению администрирования налогов и, соответственно, поступлений. Это предусматривает законодательные изменения, которые, к слову, Рада уже не поддержала. За счет таких улучшений должны были увеличиться поступления, значит, доходная база дополнительно завышена", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Дефицит госбюджета немного уменьшился по сравнению с текущим годом. Если на 2020-й эго заложили на уровне 7,5% от ВВП, то в 2021-м – 6%.

"Нормальный дефицит госбюджета – это максимум 3% от ВВП. – утверждает руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак. – В прошлые годы (в правительстве Владимира Гройсмана. – Авт.) Министерство финансов сводило дефицит до 2% ВВП. Сейчас мы говорим о цифре в три раза больше. И этот дефицит будет финансироваться за счет увеличения государственного долга".

Государственный долг Украины достигнет 64,6% от ВВП. В следующем году мы отдадим на обслуживание долгов 160 млрд грн. По словам Павла Кухты, в целом за следующий год нам придется одолжить 700 млрд грн. Ведь нужно не только покрыть дефицит, но и рефинансировать прошлые долги. Это самая большая цифра годовых кредитов в истории Украины. Где же их взять?

"Более 550 млрд грн хотят получить из источников внутри страны. Это выглядит не реально. Наш внутренний рынок просто не имеет такого ресурса. Если все пойдет на кредиты государству, то частный сектор не сможет кредитоваться", – подытожил Кухта.

"Внешние рынки сейчас закрыты. – рассказывает экс-министр инфраструктуры 2016-2019 г. Владимир Омелян. – Сотрудничество с МВФ фактически сорвано. Второго и третьего транша в этом году не будет. И не понятно, будут ли они в следующем. Фактически у Минфина есть единый механизм: через рефинанс Нацбанка накачивать деньгами госбанки и выкидать их в экономику. Это – эмиссия гривни. Будет дикая инфляция".

Ранее планировалось, что ключевыми годами в выплате государственного долга станут 2019-2021. После же нагрузка на бюджет должна уменьшиться. Но с такими темпами наращивания новых долгов кризис очевидно затянется.

В Бюджете-2021 ВВП закладывают на уровне 4,5 трлн грн. По прогнозам рост внутреннего валового продукта должен составить 4,6%. Эта цифра также не выдерживает критики.

"Было бы хорошо, если бы в следующем году мы смогли хотя бы остановить падение.– заявил в комментарии OBOZREVATEL Омелян. – Чтобы обеспечить рост ВВП на уровне 4,6%, мы должны создавать сотни тысяч рабочих мест. В каких отраслях? У нас полная стагнация, полный провал по поступлениям всего госсектора экономики, большие трудности как на внутреннем рынке потребления, так и у экспортеров. За счет каких инструментов должен быть рост?"

На следующий год мы видим существенный рост расходов практически по всем направлениям. Больше денег получат сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительная система и другие.

"Проблема в том, что правительство пытается профинансировать все расходы одновременно. – рассказывает Дарина Марчак. – Мы хотим сразу увеличить зарплаты и пенсии, и социальные стандарты, и расходы на строительство дорог, на медицину и образование. Это создает проблему. Бюджет – это деньги. Они не берутся ниоткуда. Это деньги налогоплательщиков. Чтобы потратить больше, нужно где-то это взять.

Не смотря на то, что расходы по многим статьям увеличили больше, чем могли, часть направлений все равно ощущают недофинансирование. К примеру, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, медицина должна иметь не менее 5% от ВВП в 2021-м. Но пока им придется довольствоваться 3,5%. Та же медицина могла бы получить и больше, если бы, например, не увеличивали расходы на Офис президента и Верховную Раду.

По итогу, государство вместо сокращения дефицита и выхода из кризиса, необоснованно увеличивает расходную часть по социальным направлениям. Как следствие, мы берем займы не чтобы создать предпосылки к росту экономики, а чтобы в очередной раз их "проесть".