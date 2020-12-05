В Украине "ФОПы" скрывают обороты, а на РРО соглашается честный бизнес: в налоговой развенчали миф
В Украине те физические-лица предприниматели ("ФОПы"), которые уже установили кассовые аппараты, закрываются реже остальных. Потому что это реальный бизнес, а не прикрытие схем уклонения от уплаты налогов под видом мелкого бизнеса.
Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря, сказал замглавы налоговой Евгений Олейников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Таким образом он развенчал миф о том, что якобы введение честного учета – "приговор и смерть для физлиц-предпринимателей".
"В Украине 25 тысяч фискализированных физлиц-предпринимателей-упрощенцев. Они уже установили регистраторы расчетных операций (РРО, – ред.) и уже с ними работают. Вы говорите, что это смерть малому бизнесу, а они начали работать в этих условиях... Среди ФЛП с кассовыми аппаратами меньше всего тех, что закрывается. Почему? Потому что это не прикрытие для контрабанды, не нанятые сотрудники, это реальные физлица-предприниматели", – пояснил Олейников.
При этом в налоговой добавили, что введение РРО не меняет налоговую нагрузку, но не позволяет скрыть операцию. В то же время часть физлиц-предпринимателей даже не скрывает, что перед проверками "теряют" или переписывают кассовые книги для того, чтобы скрыть свои реальные обороты и оставаться на едином налоге.
Напомним, в Украине уже с 2021 года физлица-предприниматели (кроме тех, у кого обороты до 1 млн и кто не имеет нанятых сотрудников) должны были установить программы на телефоны или кассовые аппараты и показать налоговой свои реальные обороты. Группа "ФОПов" устроили протесты под Верховной Радой и заявили, что категорически не поддерживают такое новшество.
В ответ "Слуги народа" пошли на попятную и решили, что Украине не нужен прозрачный оборот и отложили решение еще на год, до 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Под стенами Верховной Рады в Киеве 1 декабря предприниматели со всей Украины собрались на налоговый майдан. Они требуют не вводить карантин для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.
1 декабря Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №4449-д, который в год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для бизнеса.