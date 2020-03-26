В Украине дефицит бюджета взлетит в 4 раза, но доллар подешевеет: прогноз аналитика

Предложенные Кабмином секвестр (урезание) статей расхода бюджета Украины, снижение плановых доходов и дополнительные затраты на социальные выплаты могут привести к незначительной эмиссии гривни, однако на курс доллара и инфляцию это существенно не повлияет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. В результате предложенных изменений дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн, или почти в 4 раза. Чтобы покрыть такую разницу между доходами и расходами, Минфину придется продавать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ)

"Очевидно, что самый доступный источник финансирование – внутренние займы. В первую очередь это ОВГЗ. Будет ли это скрытой эмиссией? Очевидно, что да. У банков нет возможности профинансировать дефицит бюджета. Нацбанку придется выкупать часть ОВГЗ у банков, чтобы у банков была возможность покупать новые ОВГЗ. Сильно на инфляцию это не повлияет. Нацбанк уже за две недели фактически забрал с рынка гривню в эквиваленте 2 млрд долларов. Ее стало меньше.Кроме того, я так понимаю, те выплаты из бюджета, которые будут происходить, будут направлены не на спекуляцию, а на "поддержание штанов", – пояснил аналитик.

Источником инфляции может быть ажиотажный спрос, связанный с паникой. Также новшество не должно значительно повлиять на курс доллара. "Я не думаю, что будут лишние гривни, чтобы конвертровать лишнюю гривню в доллар", – пояснил аналитик. По его оценкам курс доллара в апреле укрепиться около отметок в 27-27,5 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает секвестр бюджета в размере 50 млрд грн. В первую очередь планируют урезать все премии, высокие зарплаты, неэффективные программы и незащищенные статьи расходов. Так, предлагают урезать все программы развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ГФРР, субвенция на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.

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