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13 июня • обновлено в 12:47
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В США заявили о новых санкциях против "соратников Путина" за вмешательство в выборы

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Председатель Комитета палаты представителей по иностранным делам США Элиот Энгель представил двухпартийное законодательство, осуждающее связь президента РФ Владимира Путина с бизнесменом Евгением Пригожином и призвал ввести новые санкции.

"Резолюция Палаты представителей призывает к санкциям против Пригожина и его кремлевских партнеров за их продолжающиеся нападения на Соединенные Штаты и их союзников", – говорится в сообщении на сайте комитета.

Санкции США

Санкции США

В США уверены, что "ферма ботов" Пригожина "явно вмешивались в выборы 2016 и 2018 годов, проводя кампании дезинформации против американского народа, в то время как его наемники из группы Вагнера участвовали в насильственных и подрывных операциях в Украине, Сирии, Ливии, странах Африки к югу от Сахар".

"Мы должны ввести дополнительные санкции против Пригожина и инструментов, которые он продолжает использовать для подрыва интересов Америки, и работать с нашими партнерами по Европейскому Союзу, чтобы побудить их предпринять аналогичные шаги", – сказал председатель Энгель.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента США 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

В свою очередь американский президент опроверг такие заявления. Он назвал их "дезинформацией, которую распространяют демократы".

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Тема
Санкции против России
Место
США
Тег
санкции
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