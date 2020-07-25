В США рассказали, сможет ли "Газпром" достроить "Северный поток-2" после санкций

Новые санкции США, если будут применены, скорее всего смогут замедлить, но вряд ли остановят завершение строительства "Северного потока-2".

Об этом изданию "Голос Америки" заявил директор Каспийского политического центра Эфган Нифти. "Возможно, найдутся другие корабли и компании, которые будут участвовать в этом процессе. Я думаю, что на данный момент эти санкции препятствуют или, по крайней мере, задерживают процесс завершения строительства", – предполагает эксперт.

Он также отмечает, что, если "Газпром" все-таки завершит строительство "Северного потока-2", ему придется конкурировать с увеличившимся предложением со стороны различных поставщиков газа, в том числе с поставками СПГ, причем в условиях более низких цен. Несмотря на то, что в Европе растет спрос на энергоносители, у нее имеются возможности для диверсификации своих энергетических поставок. Это является ключом к обеспечению энергетической безопасности Европы, считает эксперт.

"В целом мы наблюдаем значительное снижение цен на углеводороды, что сказывается на интересе к инвестициям в нефтяные и газовые месторождения. И мы видели, как крупные компании сократили объем инвестиций примерно на 30%. Это дополнительная проблема для строительства газопровода", – добавляет Эфган Нифти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".