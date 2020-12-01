О локдауне украинцев предупредят за 7 дней, а чрезвычайного положения не будет, – Арахамия

В "Слуге народа" исключают введения в Украине чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса или любых других жестких мер, кроме локдауна. Кабинет министров должен предупредить украинцев о его введении за 7-10 дней.

Об этом на брифинге в Верховной Раде, который транслировал телеканал "Украина 24", заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"О чрезвычайном положении никогда не шла ... Я не думаю, что будут какие-то другие ограничительные меры, кроме локдауна", – сказал нардеп.

По его словам, дату локдауна будет определять Кабинет министров. Но, как считает политик, перед этим Министерство здравоохранения сделать ретроспективный анализ эффективности карантина выходного дня и отчитаться об этом в парламенте 4 декабря.

"Дата (введения локдауна – ред.) будет известна как решение правительства, о котором будет сообщено парламенту и общественности минимум за семь дней, но я думаю, что за десять дней", – подытожил Арахамия.

Предусматривающего локдаун?

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

Во время локдауна не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в частности, образовательные, развлекательные, спортивные, а заведения общественного питания могут работать только на доставку или продавать еду на вынос.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

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