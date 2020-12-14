В "Слуге народа" разделились мнения о голосовании за бюджет на этой неделе

Народные депутаты от "Слуги народа" разошлись во мнениях о том, сможет ли Верховная Рада проголосовать за государственный бюджет на 2021 год на этой неделе.

Так, Александр Качура по итогам заседания фракции 14 декабря выразил сомнения, что парламент сможет рассмотреть документ, однако Даниил Гетманцев придерживается другого мнения. Брифинг транслировался на YouTube-канале УНН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Качура считает, что депутатов ждет "бюджетные день и ночь" во время голосования, которое, вероятно, будет происходить во время внеочередных заседаний.

"Бюджет на этой неделе? Здесь есть сомнения. Я не вижу, что есть поддержка законопроекта. Есть огромная вероятность, что у нас будет внеочередное заседание. И у нас будет "бюджетная ночь", "бюджетное утро" и "бюджетный вечер". Это будет сложный документ, который должен учесть интересы всех отраслей", – подчеркнул он.

В свою очередь Гетманцев считает, что ВР все-таки примет бюджет на этой неделе. По его словам, голоса для этого найдутся.

"Премьер-министр (Денис Шмыгаль) не озвучил окончательный вариант бюджета. Бюджетный комитет заседает. Я думаю, что мы услышим ответы, но определенные компромиссы достигаются. Поддержка бюджета будет", – сказал нардеп, добавив, что это будет нелегкое решение для его коллег.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Верховной Раде ведутся торги за поддержку депутатами законопроекта о бюджете, который должны рассматривать 15 декабря.

Напомним, глава партии "Слуга народа" допускает, что Верховная Рада Украины в первую очередь назначит министров образования и энергетики, поскольку эти ведомства заблокированы.