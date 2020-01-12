В "Слуге народа" хотят объединить налоги: пойдет ли это бизнесу на пользу

В "Слуге народа" заговорили об изменении Налогового кодекса – первым делом хотят объединить несколько налогов в один. По мнению экономистов, это хорошие реформы, главное только, чтоб они дошли до парламента в таком виде, в котором их декларируют сейчас, а не с массой подводных камней.

Что произойдет с налогами и как это повлияет на украинский бизнес – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос и военный сбор хотят объединить в один налог;

Минимальная ставка составит 15%, но она будет не у всех – обещают ввести прогрессивную шкалу ставок;

Финалом налоговой реформы станет всеобщее декларирование. Оно тоже будет влиять на размер ставки;

Эксперты считают, что это будут полезные изменения, если только до момента голосования нардепы не внесут негативно влияющие правки.

Один налог и несколько ставок

В своем интервью председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (нардеп "Слуги народа") рассказал, что в 2020 году планируют объединить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор.

"Мы пока обсуждаем ядро ​​налоговой реформы – изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты – это объединение НДФЛ, единого социального взноса и военного сбора в единый налог", – сказал нардеп.

Кроме того, этот единый налог будет иметь другую ставку. Если сейчас она фиксированная и составляет 18%, то после минимальная будет в размере 15% и будет изменяться в зависимости от разных факторов. До каких размеров – пока неизвестно, в Министерстве финансов еще ведут расчеты.

Данил Гетманцев

Завершением налоговой реформы должно стать введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным, но те, кто в нем поучаствует, смогут получить пониженную ставку налогообложения и даже кэшбэк от государства.

"Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах", – сказал Гетманцев.

Идея хорошая, вопрос в конечной реализации

По мнению экспертов, это позитивные изменения, ведущие к практике реального подоходного налога. Теперь, когда ЕСВ будет входить в состав единого налога, его не придется платить тем, кто зарегистрирован как предприниматель, но бизнесом не занимается. Пример: человек оформился как физлицо-предприниматель, а после уехал в Польшу на заработки. И несмотря на то, что он работает в другой стране и платит налоги там, ему необходимо платить ЕСВ в Украине, хотя никакого дохода от предпринимательства он не получает. Платит он просто за то, что зарегистрирован как ФЛП. С новыми изменениями этого не будет – теперь налоги будут платить только в случае, если предпринимательская деятельность приносит доход.

В "Слуге народа" готовят изменения в налоговый кодекс

Экономист Евгений Невмержицкий считает, что новая система будет соответствовать принципам налогообложения и здравому смыслу, в отличии от нынешней.

"Прежде всего, это соответствует принципам налогообложения. Они состоят в том, что предприниматель платит исходя из того, что он на рынке получает доход. Он получает услуги от государства и оплачивает эти услуги. И соответственно, справедливость начисления налогов заключается в том, что они платятся именно от доходов.

Пенсионные платежи должны уплачиваться исходя из доходов. То есть, объединение в один налог – это выравнивание и восстановление баланса. Это приведение в ту форму, которая естественна, справедлива и соответствует принципам налогообложения. Это соответствие здравому смыслу", – рассказал эксперт.

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Финансист Василий Горбаль говорит, что объединение налогов должно упростить работу бизнеса. При этом он отметил, что идея в нынешней редакции неплохая, но до зала Верховной Рады она может дойти с таким количеством правок, что реформа из полезной может стать, наоборот, неприятной для бизнеса.

"На самом деле хорошо, что идет возврат дискуссии о налоговой реформе, о количестве налогов и так далее. Чем проще будет налоговая система, тем для бизнеса будет лучше. Но опять же, начинаем хорошими заявлениями, а заканчивается какими-то поправками, из-за чего бизнес выходит на налоговые "майданы". Сама идея принимается. Объединение даст простоту, не более. Я думаю, что это переход к подоходной системе", – поделился эксперт.

Тем не менее, одну правку он предложил сам – объединять только ЕСВ и НДФЛ, а военный сбор держать отдельно, так как это временный налог, который однажды все же отменят.

Сейчас у власти есть два пути: с одной стороны она действительно может упростить жизнь украинскому бизнесу, тем самым повысив и количество заинтересованых в том, чтобы им заниматься. А с другой "прогрессирующая шкала" ставок налога может стать еще одним препятствием на пути к нормальному развитию предпринимательской деятельности, ведь верхняя позиция шкалы пока неизвестна, равно как и новая стандартная ставка.

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