В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты

Дефицит общего фонда бюджета Украины по итогам первого полугодия 2020 года составил более 38 млрд гривен.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится в сообщении на ее сайте.

"В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", – сказал Пацкан.

По его словам, меньше плана поступления НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины – на 0,9 млрд грн (9,2%).

"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, которые администрирует таможенная служба, не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговая служба, – на 1,7 млрд грн (0,6% )", – добавил глава Счетной палаты.

Провалили план по расходам

Из-за недополучения средств бюджет не смог полностью профинансировать расходы. В январе – июне разрыв составлял 51 млрд грн (9,6%). В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения – на 29,9 млрд грн (30,4%). На обслуживание государственного долга – на 7,1 млрд грн (10,3%). Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение – на 4,8 млрд грн (2,9%).

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