В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты
Провал выполнения бюджета Украины. Коллаж Обозревателя
Дефицит общего фонда бюджета Украины по итогам первого полугодия 2020 года составил более 38 млрд гривен.
Об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится в сообщении на ее сайте.
"В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", – сказал Пацкан.
По его словам, меньше плана поступления НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины – на 0,9 млрд грн (9,2%).
"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, которые администрирует таможенная служба, не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговая служба, – на 1,7 млрд грн (0,6% )", – добавил глава Счетной палаты.
Провалили план по расходам
Из-за недополучения средств бюджет не смог полностью профинансировать расходы. В январе – июне разрыв составлял 51 млрд грн (9,6%). В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения – на 29,9 млрд грн (30,4%). На обслуживание государственного долга – на 7,1 млрд грн (10,3%). Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение – на 4,8 млрд грн (2,9%).
Как сообщал OBOZREVATEL, министерство инфраструктуры через коронакризу предложило отложить на полгода уплату в бюджет 750 млн грн дивидендов "Укрзалізниці".
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" заявила, что, приватизировав имущество, находящееся в управлении профсоюзов, государство получит около двух миллиардов долларов.