В России в шоке: из-за разрыва с ОПЕК потеряют миллиарды, а нефть обрушится

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Об этом пишет The Bell. "Пока я в легком шоке", – сказал Федун. Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.

Предприниматель назвал такое решение неожиданным и нерациональным. Переговоры о будущем сделки с участием членов ОПЕК и ряда других добытчиков провалились 6 марта. Ранее сообщалось, что участники сделки, известной как ОПЕК+, не могут договориться из-за позиции России, которая не намерена еще больше сокращать объемы добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены и готова лишь на продление на текущих условиях.

Отметим, цены на нефть эталонных марок в пятницу, 6 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

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