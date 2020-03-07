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7 марта • обновлено в 14:04
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В России в шоке: из-за разрыва с ОПЕК потеряют миллиарды, а нефть обрушится

7.6т
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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Об этом пишет The Bell. "Пока я в легком шоке", – сказал Федун. Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.

В России в шоке: из-за разрыва с ОПЕК потеряют миллиарды, а нефть обрушится

Предприниматель назвал такое решение неожиданным и нерациональным. Переговоры о будущем сделки с участием членов ОПЕК и ряда других добытчиков провалились 6 марта. Ранее сообщалось, что участники сделки, известной как ОПЕК+, не могут договориться из-за позиции России, которая не намерена еще больше сокращать объемы добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены и готова лишь на продление на текущих условиях.

Отметим, цены на нефть эталонных марок в пятницу, 6 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
А так красиво все начиналось у рашки в 2013 году - алимпиада в сочи за 60 млрд. дол., нефть по 130 дол., весь мир в кармане, новые завоевания и свершения.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дегенераты ,надо думать для чего это зделали, во первых надо уронить сланцевые компании ваших хозяев,а у нас в бюджете нефть по 40 бакинских рублей.
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сибирский ватник
сибирский ватник
А че это Россия в шоке?Скорей весь мир в шоке а нам может так надо.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он Алекс, шланг, тебе ли судить дурачок? ....ахахахаха
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Он Алекс
Он Алекс
сибирский ватник, а че всему миру до уровня жизни на РФ? Че перестанете продавать ? А жить за что? РФ это бензоколонка ....ахахахаха
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