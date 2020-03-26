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26 марта • обновлено в 11:52
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В России снова обвалился рубль: сколько стоит

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Курс рубля в России продолжает падение. В четверг, 26 марта, доллар на Московской бирже вырос до 78,97 руб./$. Накануне биржа закрылась на уровне 78,19 руб./$.

А евро преодолело отметку в 86 рублей и подорожало до 86,19 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость доллара в России

Стоимость доллара в России

Московская биржа

Как Путин обвалил рубль

Накануне в среду российская валюта укреплялась и даже дошла до отметки 76,99 руб./$. Однако после того, как президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля рухнул ниже 79 руб./$.

Путин предложил ввести (а по сути объявил о вводе) двух налогов:

  • выводимые за рубеж дивиденды и проценты должны облагаться налогом в размере 15%;

  • предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам и доходам по ценным бумагам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

Россияне поняли, что им нужно срочно забирать деньги из российских банков, а иностранные инвесторы – что нужно еще активнее выводить свои капиталы из РФ за границу. И это на фоне того, что и так за предыдущую неделю из России они вывели $1,4 млрд – это исторический рекорд оттока средств из РФ

Российский рубль

Российский рубль

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Кризис в России
Место
Россия
Теги
евро рубль доллар
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Россия вперде???
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Интересно вам самим не надоело?
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