В России сильно упал курс рубля: график

В России в четверг, 25 июня, обвалился курс рубля к доллару. По состоянию на 11:45 по Киеву американская валюта подорожала на 44 копейки, достигнув отметки в 69,30 руб./$.

При этом стоимость евро сначала взлетела с 77,85 руб./евро до 78,28 руб./евро, а потом откатилась до изначального уровня.

Курс валют в России на Московской бирже (investing.com)

Курс валют в России на Московской бирже (investing.com)

Официальный курс Центробанка РФ на 25 июня:

доллар – 68,83;

евро – 77,75.

Официальный курс валют в РФ (cbr.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, справочный курс доллара в Украине на 25 июня установился на отметке 26,65 грн. Таким образом он вырос на 4 копейки. Евро при этом подешевел на 5 копеек и остановился на отметке 30,06 грн.