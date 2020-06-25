В России сильно упал курс рубля: график

Андрей Довгань Mакроэкономика 12:11, 25.06.2020

В России в четверг, 25 июня, обвалился курс рубля к доллару. По состоянию на 11:45 по Киеву американская валюта подорожала на 44 копейки, достигнув отметки в 69,30 руб./$.

При этом стоимость евро сначала взлетела с 77,85 руб./евро до 78,28 руб./евро, а потом откатилась до изначального уровня.

Курс валют в России на Московской бирже
(investing.com)
Курс валют в России на Московской бирже
(investing.com)

Официальный курс Центробанка РФ на 25 июня:

  • доллар – 68,83;

  • евро – 77,75.

Официальный курс валют в РФ
(cbr.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, справочный курс доллара в Украине на 25 июня установился на отметке 26,65 грн. Таким образом он вырос на 4 копейки. Евро при этом подешевел на 5 копеек и остановился на отметке 30,06 грн.

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