В России сильно упал курс рубля: график
В России в четверг, 25 июня, обвалился курс рубля к доллару. По состоянию на 11:45 по Киеву американская валюта подорожала на 44 копейки, достигнув отметки в 69,30 руб./$.
При этом стоимость евро сначала взлетела с 77,85 руб./евро до 78,28 руб./евро, а потом откатилась до изначального уровня.
Официальный курс Центробанка РФ на 25 июня:
доллар – 68,83;
евро – 77,75.
Как сообщал OBOZREVATEL, справочный курс доллара в Украине на 25 июня установился на отметке 26,65 грн. Таким образом он вырос на 4 копейки. Евро при этом подешевел на 5 копеек и остановился на отметке 30,06 грн.