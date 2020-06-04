В России рубль перешел к падению несмотря на цены на нефть

Курс рубля в России впервые за долгое время начал падать. На Московской бирже в четверг, 4 июня, доллар подорожал почти на 27 копеек, поднявшись до 68,92 руб./$.

Евро также подорожало – его стоимость поднялась до 77,22 руб./евро (плюс 7 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:05 по киевскому времени.

Биржевики советуют спекулянтам активно покупать иностранную валюту. Это происходит несмотря на рост цен на нефть.

Курс валют в России investing.com

Курс валют в России investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.