Главная Новости
4 июня • обновлено в 10:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

В России рубль перешел к падению несмотря на цены на нефть

1.4т
Читать материал на украинском

Курс рубля в России впервые за долгое время начал падать. На Московской бирже в четверг, 4 июня, доллар подорожал почти на 27 копеек, поднявшись до 68,92 руб./$.

Евро также подорожало – его стоимость поднялась до 77,22 руб./евро (плюс 7 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:05 по киевскому времени.

Биржевики советуют спекулянтам активно покупать иностранную валюту. Это происходит несмотря на рост цен на нефть.

Курс валют в России

Курс валют в России

investing.com

Курс валют в России

Курс валют в России

investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль курс валют Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги