В России рубль перешел к падению несмотря на цены на нефть

Курс рубля в России впервые за долгое время начал падать. На Московской бирже в четверг, 4 июня, доллар подорожал почти на 27 копеек, поднявшись до 68,92 руб./$.
Евро также подорожало – его стоимость поднялась до 77,22 руб./евро (плюс 7 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:05 по киевскому времени.
Биржевики советуют спекулянтам активно покупать иностранную валюту. Это происходит несмотря на рост цен на нефть.
Курс валют в России
investing.com
Курс валют в России
investing.com
Как сообщал OBOZREVATEL, экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.
В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.
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