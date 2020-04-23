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23 апреля • обновлено в 12:00
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В России резко развернулся курс рубля: сколько стоит доллар

4.7т
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В России начал укрепляться рубль. На Московской бирже в четверг, 23 апреля, доллар подешевел с 75,90 руб./$ до 75,16 руб./$.

Стоимость евро упала до 81,10 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Это происходит на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Курс рубля в России

Курс рубля в России

При этом Центробанк РФ не настолько оптимистичен по поводу российской валюты, как биржевые спекулянты. Официальный курс на четверг – 77,04 руб./$ и 83,68 руб./евро.

Стоимость рубля в России

Стоимость рубля в России

Стоимость евро в России

Стоимость евро в России

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ установил справочный курс доллара на 23 апреля на отметке 27,05 грн, что на 3 копейки ниже, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,41 грн, таким образом он подорожал на 6 копеек за сутки.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль Новости России
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
С начала 2020 года рубль обесценился на 30%. все что нужно знать о крепкой и сильной экономики
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Экономика Mакроэкономика

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