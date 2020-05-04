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4 мая • обновлено в 22:24
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/ Mакроэкономика

В России резко обвалился рубль: сколько стоит

17.2т
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В России обвалился курс рубля. В понедельник, 4 мая, на Московской бирже доллар подорожал до 75,64 руб./$. В момент закрытия торгов в пятницу валюта стоила 74,38 руб./$.

Таким образом к 12.30 по киевскому времени доллар вырос более чем на 1,26 рублей и продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржевики советуют спекулянтам активно покупать иностранную валюту.

Стоимость доллара на бирже в России

Стоимость доллара на бирже в России

Также рубль заметно подешевел относительно евро. Курс евро с 81,45 руб./евро в пятницу взлетел до 82,67 руб./евро.

Стоимость евро на бирже в России

Стоимость евро на бирже в России

Почему укреплялся рубль

Очевидно, что рубль, крайне зависящий от мировых цен на нефть, не может дорожать, когда стоимость сырья падает. И это на самом деле так.

По итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Таким образом российский рубль действительно укрепляется вопреки дешевой нефти. Но делается это за счет "проедания" валютных запасов Кремля.

В Deutsche Bank подсчитали, что если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель, резервы Фонда национального благосостояния России (ФНД, резервный фонд страны) исчерпаются чуть более чем за два года.

Курс рубля в России

Курс рубля в России

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России рубль евро доллар курс валют
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Шикарная новость! Дайош 80 до конца дня!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Эль Кaцап, А лучше 85 за доллар, а евро по 90.
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Экономика Mакроэкономика

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