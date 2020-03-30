Главная Новости
30 марта • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

В России резко обвалился рубль: сколько стоит

5.4т
Читать материал на украинском

В России в понедельник, 30 марта, резко обвалилась стоимость рубля. На Московской бирже доллар торгуется по 80,16 руб/.$, тогда как в пятницу биржа закрылась на отметке 78,82 руб./$.

Евро взлетел до 88,75 руб./евро. В пятницу он стоил 87,73 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Это происходит на фоне серьезной эпидемии коронавируса в России и падения мировых цен на нефть. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в понедельник какой-то момент обвалилась до 18 летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.

Стоимость рубля в России

Стоимость рубля в России

Московская биржа

Стоимость валют в России

Стоимость валют в России

Московская биржа

Курс рубля

Курс рубля

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
курс валют евро рубль Новости России доллар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги