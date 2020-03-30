В России резко обвалился рубль: сколько стоит

В России в понедельник, 30 марта, резко обвалилась стоимость рубля. На Московской бирже доллар торгуется по 80,16 руб/.$, тогда как в пятницу биржа закрылась на отметке 78,82 руб./$.

Евро взлетел до 88,75 руб./евро. В пятницу он стоил 87,73 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Это происходит на фоне серьезной эпидемии коронавируса в России и падения мировых цен на нефть. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в понедельник какой-то момент обвалилась до 18 летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.

Стоимость рубля в России Московская биржа

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