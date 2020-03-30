В России резко обвалился рубль: сколько стоит

В России в понедельник, 30 марта, резко обвалилась стоимость рубля. На Московской бирже доллар торгуется по 80,16 руб/.$, тогда как в пятницу биржа закрылась на отметке 78,82 руб./$.
Евро взлетел до 88,75 руб./евро. В пятницу он стоил 87,73 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.
Это происходит на фоне серьезной эпидемии коронавируса в России и падения мировых цен на нефть. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в понедельник какой-то момент обвалилась до 18 летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
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