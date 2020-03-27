В России резко обвалился рубль: сколько стоит

Курс рубля в России продолжил падение. На Московской бирже в пятницу, 27 марта, доллар в начале торгов стоил 77,90 руб./$. По сравнению с четвергом он подорожал на 44 копейки.

Стоимость евро –86 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость доллара в России Московская биржа

Стоимость валют в России Московская биржа

Как Путин обвалил рубль

В среду, 25 марта, российская валюта укреплялась и даже дошла до отметки 76,99 руб./$. Однако после того, как президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля рухнул ниже 79 руб./$.

Путин предложил ввести (а по сути объявил о вводе) двух налогов:

выводимые за рубеж дивиденды и проценты должны облагаться налогом в размере 15%;

предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам и доходам по ценным бумагам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

Россияне поняли, что им нужно срочно забирать деньги из российских банков, а иностранные инвесторы – что нужно еще активнее выводить свои капиталы из РФ за границу. И это на фоне того, что и так за предыдущую неделю из России они вывели $1,4 млрд – это исторический рекорд оттока средств из РФ.

Российский рубль

Как сообщал OBOZREVATEL:

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