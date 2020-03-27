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27 марта • обновлено в 09:36
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В России резко обвалился рубль: сколько стоит

2.3т
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Курс рубля в России продолжил падение. На Московской бирже в пятницу, 27 марта, доллар в начале торгов стоил 77,90 руб./$. По сравнению с четвергом он подорожал на 44 копейки.

Стоимость евро –86 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость доллара в России

Стоимость доллара в России

Московская биржа

Стоимость валют в России

Стоимость валют в России

Московская биржа

Как Путин обвалил рубль

В среду, 25 марта, российская валюта укреплялась и даже дошла до отметки 76,99 руб./$. Однако после того, как президент России Владимир Путин обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля рухнул ниже 79 руб./$.

Путин предложил ввести (а по сути объявил о вводе) двух налогов:

  • выводимые за рубеж дивиденды и проценты должны облагаться налогом в размере 15%;

  • предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам и доходам по ценным бумагам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

Россияне поняли, что им нужно срочно забирать деньги из российских банков, а иностранные инвесторы – что нужно еще активнее выводить свои капиталы из РФ за границу. И это на фоне того, что и так за предыдущую неделю из России они вывели $1,4 млрд – это исторический рекорд оттока средств из РФ.

Российский рубль

Российский рубль

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро доллар курс валют рубль
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
У кастрюлеголоых мор,скоро жрать нечего будет,а они всё о России пекутся))
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
И не лень вам?? )))
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