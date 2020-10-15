В России рассказали, что ждет Украину после запуска "Северного потока-2"

Россия сохранит транзит газа через Украину даже после возможного запуска "Северного потока-2".

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Политик считает, что газопровод в обходи Украины и Польши – это "коммерческий проект". "Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года",– цитируют слова министра издание РИА-Новости.

Стоит отметить, что без "Северного потока-2" Россия вынуждена была подписать соглашение о транзите с Украиной, иначе не смогла бы поставлять голубое топливо в Европу. После возможного запуска "Северного потока-2" такая необходимость пропадет.

"Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток–2", – заявил Новак.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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