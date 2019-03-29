В России признали ущерб от санкций: мешают бороться с терроризмом 

Санкции против России не дают возможности эффективно бороться с международным терроризмом. "Атмосфера взаимных претензий" мешает российским силовикам.

Об этом 29 марта в Московском университете МВД заявил начальник Главного управления по противодействую экстремизму Олег Ильиных. "Нельзя не отметить, на нашей деятельности [борьба с терроризмом] негативно сказываются конъюнктурные политические соображения, сложившиеся ныне атмосфера взаимных претензий - санкций", – цитирует российского силовика издание РИА-Новости.

Как именно санкции мешают бороться с террористами, начальник главка не уточнил. До этого представители профильных российских ведомств неоднократно отмечали, что контакты, в частности, с США по тематике борьбы с терроризмом продолжаются, несмотря на обострение двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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