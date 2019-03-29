|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Mакроэкономика

В России признали ущерб от санкций: мешают бороться с терроризмом 

1.1тЧитать материал на украинском

Санкции против России не дают возможности эффективно бороться с международным терроризмом. "Атмосфера взаимных претензий" мешает российским силовикам.

Об этом 29 марта в Московском университете МВД заявил начальник Главного управления по противодействую экстремизму Олег Ильиных. "Нельзя не отметить, на нашей деятельности [борьба с терроризмом] негативно сказываются конъюнктурные политические соображения, сложившиеся ныне атмосфера взаимных претензий - санкций", – цитирует российского силовика издание РИА-Новости.

В России признали ущерб от санкций: мешают бороться с терроризмом 

Новости
За Крым и Донбасс: страна ЕС выступила за жесткие санкции против России

Как именно санкции мешают бороться с террористами, начальник главка не уточнил. До этого представители профильных российских ведомств неоднократно отмечали, что контакты, в частности, с США по тематике борьбы с терроризмом продолжаются, несмотря на обострение двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
29
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Надо же, санкции террористам мешают бороться с террористами! Наверное в рашке под террористами и терроризмом понимают что-то свое, особое... Это как доблесные разведчики и гнусные шпионы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения