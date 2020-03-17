В России обвалился курс рубля: сколько стоит

Курс рубля в России во вторник, 17 марта, на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть обвалился до 75 руб/$. Это один из худших показателей за последние годы.
По данным Московской биржи, начало торгов российская валюта начала с укрепления. Если в понедельник биржа закрылась на отметке 74,65 руб/$, то во вторник стартовый курс был 74,09 руб./$, а потом он и вовсе снизился до 73,59 руб./$.
Однако позже график устремился вверх и уже к 13.20 по киевскому времени стоимость доллара взлетела до психологических 75 руб./$.
Стоимость доллара
Московская биржа
Стоимость евро колебалась не так сильно и по состоянию на 13.20 составила 82,50 руб./евро.
Стоимость евро
Московская биржа
Официальный курс валют в России, установленный Центробанком РФ, такой: 74,12 руб/$ и 82,74 руб/евро. На среду, 18 марта ЦБ РФ установил курс 73,88 руб/$ и 82,30 руб/евро.
Официальные курсы валют в России
Центробанк РФ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Курс рубля в России продолжил падение – впервые с февраля 2016 года он превысил критическую отметку в 75 руб./$. Это происходит на фоне обвала цен на нефть, пандемии коронавируса и начала экономического кризиса.
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