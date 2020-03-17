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17 марта • обновлено в 13:47
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В России обвалился курс рубля: сколько стоит

1.9т
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Курс рубля в России во вторник, 17 марта, на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть обвалился до 75 руб/$. Это один из худших показателей за последние годы.

По данным Московской биржи, начало торгов российская валюта начала с укрепления. Если в понедельник биржа закрылась на отметке 74,65 руб/$, то во вторник стартовый курс был 74,09 руб./$, а потом он и вовсе снизился до 73,59 руб./$.

Однако позже график устремился вверх и уже к 13.20 по киевскому времени стоимость доллара взлетела до психологических 75 руб./$.

Стоимость доллара

Стоимость доллара

Московская биржа

Стоимость евро колебалась не так сильно и по состоянию на 13.20 составила 82,50 руб./евро.

Стоимость евро

Стоимость евро

Московская биржа

Официальный курс валют в России, установленный Центробанком РФ, такой: 74,12 руб/$ и 82,74 руб/евро. На среду, 18 марта ЦБ РФ установил курс 73,88 руб/$ и 82,30 руб/евро.

Официальные курсы валют в России

Официальные курсы валют в России

Центробанк РФ

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро рубль доллар
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