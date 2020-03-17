В России обвалился курс рубля: сколько стоит

Курс рубля в России во вторник, 17 марта, на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть обвалился до 75 руб/$. Это один из худших показателей за последние годы.

По данным Московской биржи, начало торгов российская валюта начала с укрепления. Если в понедельник биржа закрылась на отметке 74,65 руб/$, то во вторник стартовый курс был 74,09 руб./$, а потом он и вовсе снизился до 73,59 руб./$.

Однако позже график устремился вверх и уже к 13.20 по киевскому времени стоимость доллара взлетела до психологических 75 руб./$.

Стоимость доллара Московская биржа

Стоимость евро колебалась не так сильно и по состоянию на 13.20 составила 82,50 руб./евро.

Стоимость евро Московская биржа

Официальный курс валют в России, установленный Центробанком РФ, такой: 74,12 руб/$ и 82,74 руб/евро. На среду, 18 марта ЦБ РФ установил курс 73,88 руб/$ и 82,30 руб/евро.

Официальные курсы валют в России Центробанк РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.