В России обвалился курс рубля: сколько стоит валюта 30 июля

Ярослав Маркин Mакроэкономика 12:20, 30.07.2020

В России резко упала стоимость рубля. Курс доллара впервые с 18 мая преодолел отметку 73 руб./$, а евро взлетел выше 86 руб./евро – впервые с 2 апреля.

В четверг, 30 июля, курс доллара достиг 73,41 руб./$. Это на 83 коп. выше, чем было накануне. Стоимость евро также поднялась – до 86,19 руб./евро (+59 коп.).

Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже по состоянию на 12:00 по киевскому времени.

Стоимость доллара на Мосбирже
investing.com
Стоимость евро на Мосбирже
investing.com

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 30 июня:

  • доллар – 72,23 рубля;

  • евро – 84,91 рубля.

Курс рубля Центробанка РФ
cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля, курс доллара достиг отметки 72,41 руб./$. Это на 85 коп. выше, чем было накануне. Стоимость евро также поднялась – до 84,83 руб./евро (+76 коп.).

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