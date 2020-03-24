В России неожиданно укрепился курс рубля: график

В России неожиданно укрепился курс рубля. Во вторник, 24 марта, на Московской бирже доллар подешевел более, чем на рубль – с 79,60 руб./$ до 78,50 руб./$.

Евро стал дешевле на 30 копеек – до 85,08 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Стоимость рубля в России Московская биржа

Стоимость валют в России Московская биржа

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Как падал рубль

Прошедшая неделя (с 16 по 20 марта) оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.

16 марта – 74,65 руб./$;

17 марта – 75,44 руб./$;

18 марта – 80,87 руб./$;

19 марта – 79,12 руб./$;

20 марта – 79,93 руб./$.

То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Курс рубля

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

В России в очередной раз обвалился рубль. Торги на Мосбирже в пятницу, 20 марта, завершились на отметке 79,93 руб./$. А за неделю стоимость доллара взлетела на 7,34 рубля.

В понедельник, 23 марта, российская валюта подешевела до 81,08 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

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