Главная Новости
27 апреля • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

В России изменился курс рубля: сколько стоит доллар

6.7т
Читать материал на украинском

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару. В понедельник, 27 апреля, на Московской бирже американская валюта подешевела до 74,47 руб./$.

А вот евро дорожает – его стоимость выросла до 80,74 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Это происходит на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость рубля на бирже в России

Стоимость рубля на бирже в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль курс валют
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
2
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять чу ба тым в шаровары нагадили...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги