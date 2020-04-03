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3 апреля • обновлено в 11:51
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/ Mакроэкономика

В России курс рубля сделал резкий разворот: график

4.9т
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В России заметно подешевел рубль. В пятницу, 3 апреля, на Московской бирже курс доллара вырос до 77,454 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 77,25 руб./$.

А вот стоимость евро упала до 83,42 руб./евро, тогда как накануне валюта стоила 83,86 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость рубля

Стоимость рубля

Московская биржа

Курс рубля в России

Курс рубля в России

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России доллар рубль евро курс валют
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Рашка фсе. Наконец то буряты домой вернутся.
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0
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Из пустого в порожнее
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Но ведь Рашка всё ! Как так ?
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