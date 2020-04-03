В России курс рубля сделал резкий разворот: график

В России заметно подешевел рубль. В пятницу, 3 апреля, на Московской бирже курс доллара вырос до 77,454 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 77,25 руб./$.

А вот стоимость евро упала до 83,42 руб./евро, тогда как накануне валюта стоила 83,86 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость рубля Московская биржа

Курс рубля в России

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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