В России курс рубля рухнул до минимальных отметок за последние месяцы

Ярослав Маркин Mакроэкономика 15:33, 28.07.2020

В России резко обвалился рубль. По отношению к доллару он упал до минимальных значений более чем за два месяца, а к евро – почти за четыре месяца.

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля, курс доллара достиг отметки 72,41 руб./$. Это на 85 коп. выше, чем было накануне. Стоимость евро также поднялась – до 84,83 руб./евро (+76 коп.). Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 15:15 по киевскому времени.

Курс валют на Московской бирже
investing.com
Курс валют на Московской бирже
investing.com

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 28 июня:

  • доллар – 71,58 рубля;

  • евро – 83,77 рубля.

Курс валют в России
Центробанк РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заметно ослаб рубль. Курс евро по отношению к российской валюте в пятницу, 17 июля, впервые с начала мая преодолел отметку в 82 руб./евро. А курс доллара вырос до 71,89 руб./$.

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