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В России курс рубля рухнул до минимальных отметок за последние месяцы

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
10,4 т.
Курс рубля

В России обвалился курс рубля. Коллаж Обозревателя

В России резко обвалился рубль. По отношению к доллару он упал до минимальных значений более чем за два месяца, а к евро – почти за четыре месяца.

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля, курс доллара достиг отметки 72,41 руб./$. Это на 85 коп. выше, чем было накануне. Стоимость евро также поднялась – до 84,83 руб./евро (+76 коп.). Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 15:15 по киевскому времени.

Курс валют на Московской бирже

Курс валют на Московской бирже investing.com

Курс валют на Московской бирже

Курс валют на Московской бирже investing.com

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 28 июня:

  • доллар – 71,58 рубля;

  • евро – 83,77 рубля.

Курс валют в России

Курс валют в России Центробанк РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заметно ослаб рубль. Курс евро по отношению к российской валюте в пятницу, 17 июля, впервые с начала мая преодолел отметку в 82 руб./евро. А курс доллара вырос до 71,89 руб./$.

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